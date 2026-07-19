Akın Gürlek'ten Muhsin Yazıcıoğlu Açıklaması: FETÖ'nün Karanlık İzleri Araştırılıyor

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin, 25 Mart 2009 tarihinde yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya yönelik açıklama yaptı.

'MİLLETİMİZİN VİCDANINDA DERİN İZ BIRAKTI'

Gürlek, açıklamasında, "Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, milletimizin vicdanında derin iz bırakmış dosyalardan biridir" ifadelerini kullandı.

'19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI'

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü yürütüldüğünü belirten Gürlek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 27 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Diğer iki şüpheli ise cezaevinde tutuklu bulunmaktadır" dedi.

'FETÖ'NÜN KARANLIK İZLERİ ARAŞTIRILIYOR'

Dosyada FETÖ/PDY'nin yapılanmasına ilişkin çeşitli hususların değerlendirildiğini kaydeden Gürlek, "Dosyada FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz Darbe Girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, ByLock yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Bu dosya, yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil; devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır" ifadelerini kullandı.

'SORUŞTURMA SONUNA KADAR GİDECEK'

Yargı makamlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Gürlek, "Yargı makamlarımız, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim: Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir. Hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına, hiçbir örgütlü yapının milletimizin adalet beklentisinin önüne geçmesine müsaade edilmeyecektir" dedi.

SORUŞTURMADA GÖREV ALAN KAMU GÖREVLİLERİNE TEŞEKKÜR

Gürlek, açıklamasında soruşturmada görev alanlara teşekkür ederek, "Bu vesile ile bir kez daha soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturma sürecinde görev alan tüm kamu görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşamını yitirenleri anan Gürlek, "Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA