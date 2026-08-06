Akın Gürlek'ten Kritik Görüşme: Eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın FETÖ Gölgesindeki Ölümü Masaya Yatırıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini bugün saat 10.00'da kabul etti. Görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme geldi. Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

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Akın Gürlek'ten Kritik Görüşme: Eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın FETÖ Gölgesindeki Ölümü Masaya Yatırıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay’ın ailesini bugün kabul etti.

KRİTİK GÖRÜŞME ADALET BAKANLIĞI'NDA GERÇEKLEŞTİ

Bakanlıkta gerçekleştirilecek görüşmede, 2009 yılında kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Behçet Oktay’ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden değerlendirilmesi talebi gündeme geldi.

Adalet Bakanı Gürlek, görüşme kapsamında Oktay'ın oğlu Burak Oktay ile kız kardeşi Şule Oktay'ı kabul etti.

Akın Gürlek'ten Kritik Görüşme: Eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın FETÖ Gölgesindeki Ölümü Masaya Yatırıldı - Resim : 1

ÖLÜMÜNDE FETÖ ŞÜPHESİ

Oktay’ın ailesi, ölüm olayında FETÖ’nün rolü bulunduğunu öne sürerken, dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor. Görüşmede, ailenin bu yöndeki taleplerini Adalet Bakanı Gürlek’e iletti.

BEHÇET OKTAY KİMDİR?

Eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay, 17 Temmuz 1957'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. Polis Koleji ve Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra çeşitli illerde görev yaptı. 1997 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı olarak atandı ve Polis Özel Harekât teşkilatını kuran üç isimden biri olarak gösterildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası'na layık görülen Oktay, 25 Şubat 2009'da Ankara'da aracının yanında ölü bulundu.

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Kaynak: DHA

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