Akın Gürlek'ten Gülistan Doku Açıklaması: Yoğun Şüpheler Var, Sonuna Kadar Gidilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek Gülistan Doku soruşturmasına dair yaptığı açıklamada, "Yoğun şüpheler var, şüphelilerin ortaya çıkması önemli. Öldürüp öldürülmediği belli değil, soruşturmanın sonuna kadar gidilecek." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Akın Gürlek'ten Gülistan Doku Açıklaması: Yoğun Şüpheler Var, Sonuna Kadar Gidilecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'SONUNA KADAR GİDİLMESİ GEREKİYOR'

Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturması ile ilgili, "Bizim talimatımızla değil. 2020 yılında işlenmiş, vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı, faili meçhule alınmıştı. Başsavcımız delilleri topladığını söyledi. Bizim takdir hakkımız yok, tamamen başsavcılık yürütüyor. Burada yoğun şüpheler var. Başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya, bize de söyledi, gerekli işlemler yapıldı. Bu kamuoyunun vicdanını yaralayan bir işti. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor" dedi.

'ŞAHISLAR ÖNEMLİ DEĞİLDİR'

Gözaltı sürecinin işlediğini kaydeden Gürlek, "Muhtemelen deliller toplanma aşamasında ama Adalet Bakanı olarak soruşturmaya müdahale etme yetkimiz yok. Özellikle toplumda oluşturduğu yara dikkate alındığında bu soruşturmanın üzerine gidilmesi, şüphelilerin bir kısmının ortaya çıkarılması çok önemli. Bizim o soruşturmayla ilgili bir mesajımız yok. Burada şahıslar önemli değildir; burada 'suç var mıdır yok mudur, şüpheli var mıdır yok mudur' vardır. Burada da şahısların mesleği, rütbesi hiç önemli değildir. Savcılarımız buna bakmaz zaten" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Akın Gürlek Gülistan Doku
Son Güncelleme:
