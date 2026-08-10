Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ailesiyle Görüşecek! 17 Yıllık Karanlıkta Gün Işığı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek. Bakan Gürlek'in, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12.00'de bir araya gelerek görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ailesiyle Görüşecek! 17 Yıllık Karanlıkta Gün Işığı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesiyle bir araya gelecek.

GÖRÜŞME SAAT 12.00'DE GERÇEKLEŞECEK

Bakan Gürlek’in, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu’nu bugün saat 12.00’de Adalet Bakanlığı’nda kabul etmesi planlanıyor.

YENİDEN AÇILAN DOSYA MASAYA YATIRILACAK

Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma ile adli süreçte yaşanan son gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesinin uzun süredir takip ettiği dosyaya ilişkin değerlendirmelerin de görüşmede ele alınacağı belirtiliyor.

UĞUR MUMCU VE BEHÇET OKTAY'IN AİLELERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bakan Gürlek, geçtiğimiz hafta Uğur Mumcu'nun ailesini ve eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’ın ailesini kabul etmişti.

Akın Gürlek'ten Kritik Çifte Görüşme: Behçet Oktay ve Uğur Mumcu'nun Aileleriyle Ayrı Ayrı Bir Araya GeldiAkın Gürlek'ten Kritik Çifte Görüşme: Behçet Oktay ve Uğur Mumcu'nun Aileleriyle Ayrı Ayrı Bir Araya GeldiGüncel

Kaynak: DHA

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Akın Gürlek Muhsin Yazıcıoğlu
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