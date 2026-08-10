Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ailesiyle Görüşecek! 17 Yıllık Karanlıkta Gün Işığı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek. Bakan Gürlek'in, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12.00'de bir araya gelerek görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesiyle bir araya gelecek.
GÖRÜŞME SAAT 12.00'DE GERÇEKLEŞECEK
Bakan Gürlek’in, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu’nu bugün saat 12.00’de Adalet Bakanlığı’nda kabul etmesi planlanıyor.
YENİDEN AÇILAN DOSYA MASAYA YATIRILACAK
Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma ile adli süreçte yaşanan son gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesinin uzun süredir takip ettiği dosyaya ilişkin değerlendirmelerin de görüşmede ele alınacağı belirtiliyor.
UĞUR MUMCU VE BEHÇET OKTAY'IN AİLELERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Bakan Gürlek, geçtiğimiz hafta Uğur Mumcu'nun ailesini ve eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’ın ailesini kabul etmişti.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: