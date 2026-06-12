Akın Gürlek Duyurdu: Batman'da İşlenen Mehmet Şirin Çelik Cinayeti Çözüldü! 11 Şüpheli Yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman’da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosyanın, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmayla aydınlatıldığını duyurdu. Cinayetle ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

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Akın Gürlek Duyurdu: Batman'da İşlenen Mehmet Şirin Çelik Cinayeti Çözüldü! 11 Şüpheli Yakalandı
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Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının dosyaları yeniden ve çok yönlü şekilde ele aldığını, devletin adaletin tecellisi konusundaki kararlılığı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

BİR FAİLİ MEÇHUL DAHA ÇÖZÜLDÜ

Gürlek, bu kapsamda 2021 yılında Batman’da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosyanın, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda jandarma tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde aydınlatıldığını ifade etti.

CİNAYET İKİ AİLE ARASINDAKİ HUSUMET NEDENİYLE İŞLENDİ

Soruşturmada cinayetin iki aile arasında süregelen husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair delillere ulaşıldığını aktaran Gürlek, şüphelilerin hedef şaşırtmak ve olay sırasında suç mahallinde olmadıkları izlenimini oluşturmak amacıyla kurdukları planların da deşifre edildiğini kaydetti.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Gürlek, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince bugün Batman ve Van’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini, operasyonlarda 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

'ADALETTEN KAÇIŞ MÜMKÜN DEĞİL'

Paylaşımında adaletin tecellisi konusundaki kararlılığı vurgulayan Gürlek, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin adaletten kaçışın mümkün olmadığını, suçluların cezasız kalmayacağını ve hiçbir cinayetin faili meçhul bırakılmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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