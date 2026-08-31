Akın Gürlek Duyurdu: 97 Orman Yangınına 15 Tutuklama! Yeşil Vatana Kıyanlara Kelepçe

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran’dan bugüne kadar 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, "15 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli gözaltında, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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Akın Gürlek Duyurdu: 97 Orman Yangınına 15 Tutuklama! Yeşil Vatana Kıyanlara Kelepçe
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran tarihinden bu yana Türkiye'de çıkan orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmaların detaylarına dair açıklamalarda bulundu.

Gürlek, 97 orman yangınıyla ilgili olarak 69 şüphelinin tespit edildiğini belirterek, 15 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

SON BİR HAFTADA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

"Yeşil Vatanımızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi; 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

1 Haziran’dan bugüne kadar ise 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi. 15 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli gözaltında, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

'HİÇ KİMSE KARŞILIKSIZ KALACAĞINI DÜŞÜNMESİN'

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, kolluk birimlerimizle ve orman muhafaza ekiplerimizle koordinasyon içerisinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya devam ediyor.

Bir kez daha ifade ediyorum: Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin."

Kaynak: Haber Merkezi

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