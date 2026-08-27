Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümünün Arkasından FETÖ Çıktı: Artık Cinayet Diyebiliyoruz

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, tv100 ekranlarında gündemdeki soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devralındığını belirterek, dosyada FETÖ bağlantılarına yönelik önemli bulgulara ulaşıldığını söyledi.

'SORUŞTURMA FARKLI BİR BOYUT KAZANDI'

Dosyanın daha önce Sivas’ta bir helikopter kazası soruşturması olarak yürütüldüğünü ifade eden Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının dosyayı devralmasının ardından soruşturmanın farklı bir boyut kazandığını belirtti.

'ARTIK CİNAYET DİYEBİLİRZ'

Gürlek, “Burada bakıldığında FETÖ’nün organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Eyleme götüren çok fazla olay var” dedi.

Bakan Gürlek, "Artık cinayet diyebiliriz." dedi, soruşturmanın genişleyebileceğinin sinyallerini verdi.

Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına dair tv100 ekranlarında şu açıklamaları yaptı:

ŞÜPHELİ ÖLÜMDEN ÖNCE KRİTİK MAHREM İMAMLAR TOPLANTISI

"Muhsin Yazıcıoğlu dosyası daha önce Sivas’taydı. Bir helikopter kazası olarak bu dosya bekliyordu. Ankara Başsavcılığımız bu dosyayı çekti. Burada bakıldığında FETÖ’nün organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Eyleme götüren çok fazla olay var. Uçak pilotu, pilotun eşi, kazadan önce Yazıcıoğlu’nun vefatından önce, pilotun da dahil olduğu örgütün mahrem imamlar toplantısı…

'SORUŞTURMA DERİNLEŞECEK, SONUNA KADAR TAKİP EDİYORUZ'

Şuna dikkat çekmek istiyorum. Adil Öksüz, Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz darbenin ana sorumlularından birisi… Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinden 1 gün önce Adil Öksüz Türkiye’den dışarı çıkıyor. FETÖ’yle çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz’ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile Elazığ’da toplantılara katıldığı çıktı. 1. dalga operasyonunda FETÖ eylemini yapan örgüt mensupları ve askeri personelle ilgili. Başsavcılığımız bu konuyla ilgili çalışıyor. Soruşturma derinleşecektir. Sonuna kadar takip ediyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye’nin yetiştirdiği nadide bir insan, güçlü bir liderdi. Burada hem kamu vicdanını tatmin eden bir soruşturma yürütülüyor hem de ailenin vicdanını tatmin eden bir soruşturma yürütmeye çalışıyoruz.

'FETÖ'NÜN YAPTIĞI BİR EYLEM OLARAK GÖZÜKÜYOR'

Aileyle ben görüştüm. Furkan oğlu vardı. Kıymetli hanımefendi de geldi. Acılarını derinden yaşıyorum. Sonuna kadar gideceğiz, ucu nereye dokunursa dokunsun. Ama şu anki tespitlere göre bunun FETÖ’nün yaptığı bir eylem olduğu gözüküyor."

Kaynak: tv100