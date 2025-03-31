Akılalmaz 'Vefa' Savunması… Sesi Duyan Mahalleli Kaçacak Delik Aradı

Adana’nın Seyhan ilçesinde iki kişi arasındaki borç tartışması büyüdü. Kendisine 500 bin lira borcunu ödemediği için husumetli olduğu Oğuz Kaan K. ile tartışan Mustafa Ç. 2 arkadaşıyla birlikte Oğuz Kaan K.’nin evini bastı.

Oğuz Kaan K.’nın evinin kapısını 5 kez kurşunlayan Ümit Y. Mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile 72 mermi ele geçirildi.

'VEFA BORCUMU ÖDEMEK İÇİN'

Şüphelilerden Ümit Y., sorgusunda, olayı şöyle anlattı: Evine ateş ettiğim kişiyi tanımıyorum. Mustafa Ç. ile babam sayesinde tanıştım. Bana ağabeylik yaptı. Maddi ve manevi destek oldu, mahallede beni kolladı. Sonra söz konusu kişinin evine ateş edip, etmeyeceğimi sordu. Ben de vefa borcumu ödemek için kabul ettim.

'İLGİM YOK'

Mustafa Ç. ise kendini şöyle savundu: Biz otomobilde beklerken, Ümit, 'Kız arkadaşımı görüp geleceğim' dedi. Sonra çıkıp, evin kapısına ateş etmiş. Olayla bir ilgim yok. Gezmek için buluştuklarını söyleyen Mehmet E. ise olaydan haberi olmadığını iddia etti.

Kaynak: DHA