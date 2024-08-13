Akılalmaz Olay: Kebap Yerken Karnına Şiş Saplandı

Osmaniye'de gittiği piknik alanında kebap yerken karnına şiş saplanan kadın yaralandı. Yaralı kadın karnında kebap şişiyle hastaneye kaldırıldı.

Akılalmaz Olay: Kebap Yerken Karnına Şiş Saplandı

İlginç kaza Karaçay mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle pikniğe giden ve ismi öğrenilemeyen kadın, mangalda yapılan kebabı yerken karnına şiş saplandı. Acılar içinde kıvranan kadın için durum 112 sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri karnına şiş saplanmış kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüm bu anlar ise bir cep telefonu telefonu kamerasına yansıdı

Kaynak: İHA

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