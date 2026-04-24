Akılalmaz İhanet İddiası: Resmi Nikahlı Eşinin Altınlarıyla Başkasına Düğün Yaptı

Bursa’da eşine az rastlanır bir boşanma davası ve altın kavgası yaşandı. 2017 yılında evlenen Meltem Ç. (33) ve İ.Ç. (30) çifti, iki yıl önce ayrılma kararı aldı. Ancak nafaka krizini aşamayan çift, resmi olarak boşanamadı. Bu süreçte eşinin gizlice başka biriyle düğün yaptığını öğrenen genç kadın, hayatının şokunu yaşadı.

'DÜĞÜN TAKILARIMI HARCADILAR'

Meltem Ç.’nin iddiasına göre, halen resmi nikahlı eşi olan İ.Ç., sevgilisi B.K. ile dini nikah kıyıp geçtiğimiz kasım ayında düğün yaptı.

İ.Ç. (solda ), Meltem Ç.’ye (sağda)

Bu düğünün masraflarının ise Meltem Ç.’ye ait olan bilezik ve çeyrek altınların bozdurularak karşılandığı öne sürüldü. Meltem Ç., "Benim altınlarımla salon tutup, başkasına yuva kurdu. Şimdi o altınlarla kurulan evde oturuyorlar" diyerek isyan etti.

ÖLÜM TEHDİDİ İDDİASI YARGIDA

Meltem Ç., eşinin amcası Ş.Ç. tarafından da hedef alındığını söyledi. Duruma tepki gösterdiği için "Seni ortadan kaldırırlar" şeklinde ölümle tehdit edildiğini savunan kadın, hem eşi hem de amcası hakkında suç duyurusunda bulundu.

İ.Ç. (sağda), iddiaya göre eşinin düğün takılarını kullanarak evlendiği B.K. (solda)

KARŞI TARAFTAN YALANLAMA

Başka bir kadınla birlikte yaşadığını kabul eden ancak altın ve düğün iddialarını reddeden İ.Ç. ise "Birlikte yaşadığım biri var ama Meltem'in suçlamaları asılsızdır" savunmasını yaptı. Skandal olayda son sözü yargı söyleyecek.

Kaynak: DHA