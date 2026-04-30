Akdeniz'de Sumud'a 'Siyonist' Pranga! Dışişleri'nden Çok Sert 'Korsanlık' Çıkışı

İsrail ordusunun Gazze ablukasını kırmak amacıyla hareket eden sivil yardım gemilerine yönelik müdahalesine Ankara’dan çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda gerçekleşen baskını "korsanlık" ve "hukuk tanımazlık" olarak tanımladı.

'İNSANİ DEĞERLER HEDEF ALINDI'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırının sadece bir yardım operasyonunu engellemek değil, aynı zamanda insani değerleri ve uluslararası hukuk kurallarını doğrudan hedef almak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail'in bu saldırganlığı, uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesinin açık bir ihlalidir" ifadelerine yer verildi.

TÜRK VATANDAŞLARININ DURUMU TAKİP EDİLİYOR

60’tan fazla teknede 39 farklı ülkeden yaklaşık 345 aktivistin bulunduğu belirtilen olayda, gemilerle irtibatın kesildiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, filoda yer alan Türk vatandaşlarının ve diğer katılımcıların can güvenliği ile hukuki durumları hakkında ilgili ülkelerle koordineli olarak gerekli tüm girişimlerin başlatıldığını duyurdu.

SUMUD FİLOSU İKİNCİ KEZ HEDEFTE

İspanya'nın Barselona kentinden 12 Nisan'da yola çıkan ve Sicilya katılımlarıyla güçlenen Küresel Sumud Filosu, 29 Nisan gecesi Girit açıklarında İsrail güçlerinin hukuk dışı müdahalesiyle karşılaştı. Eylül 2025'teki ilk girişiminde de benzer bir saldırıya uğrayan filonun akıbeti, uluslararası kamuoyunda büyük bir endişeyle takip ediliyor.

Türkiye, İsrail'in bu eylemine karşı uluslararası toplumu sessiz kalmamaya ve ortak bir yaptırım gücü sergilemeye davet etti.

Kaynak: AA