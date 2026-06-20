Akdeniz'de Deprem Fırtınası: Girit Adası Açıklarında Peş Peşe 3 Büyük Sarsıntı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akdeniz’de kabuk hareketliliği alarm veriyor. Edinilen sismolojik bilgilere göre, Yunanistan'ın en büyük adası konumundaki Girit Adası açıklarında gün içinde art arda 3 büyük sarsıntı kaydedildi.

Bölgedeki sismograflara ilk olarak 4.7 büyüklüğünde deprem yansırken, bu sarsıntıyı kısa süre aralıklarla 5.3 ve sarsıntı boyutu en yüksek olan 5.8 büyüklüğünde deprem takip etti.

Uzmanlar, yapılan ilk incelemelerde depremlerin tamamının deniz tabanının altında gerçekleştiğini saptadı.

Kaynak: Haber Merkezi