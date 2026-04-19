Akdeniz'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 10.04'te 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 19, 2026
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-19
Saat:10:04:41 TSİ
Enlem:34.86444 N
Boylam:26.09278 E
Derinlik:7.52 km
Detay:https://t.co/FvIZYANnaZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
