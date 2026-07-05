Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise aynı depremi Muğla'nın Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde olarak geçti.
Akdeniz'de saat 11.10'da Türkiye'de de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken merkez üssü olarak ise Akdeniz'i gösterdi. Kandilli, depremin derinliğini 7.2 kilometre olarak ölçtü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 5, 2026
AKDENIZ https://t.co/WJclDcwljv
05.07.2026, 11:10:51 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 7.2 km#Kandilli
AFAD ise aynı depremin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 135 kilometre uzaklıkta ve 4.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. AFAD, depremin derinliğini 21.72 kilometre olarak ölçtü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 5, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [155.63 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-07-05
Saat:11:10:48 TSİ
Enlem:35.33222 N
Boylam:27.03583 E
Derinlik:21.72 km
Detay:https://t.co/SWwG19UmH2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi