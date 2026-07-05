Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise aynı depremi Muğla'nın Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde olarak geçti.

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Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem
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Akdeniz'de saat 11.10'da Türkiye'de de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken merkez üssü olarak ise Akdeniz'i gösterdi. Kandilli, depremin derinliğini 7.2 kilometre olarak ölçtü.

AFAD ise aynı depremin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 135 kilometre uzaklıkta ve 4.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. AFAD, depremin derinliğini 21.72 kilometre olarak ölçtü.

Kaynak: Haber Merkezi

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