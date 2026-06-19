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Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşıma göre, saat 16.18'de merkez üssü Akdeniz olan bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.6 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi