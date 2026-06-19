Akdeniz'de 3.7 Büyüklüğünde Deprem
AFAD verilerine göre, saat 16.18'de Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşıma göre, saat 16.18'de merkez üssü Akdeniz olan bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.6 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2026
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-06-19
Saat:16:18:55 TSİ
Enlem:35.19028 N
Boylam:23.14361 E
Derinlik:5.6 km
Detay:https://t.co/q8Ofvoe5yf@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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