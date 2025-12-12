Akdeniz ve Karadeniz'de Peş Peşe Depremler!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin birçok bölgesinde art arda depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak hem Karadeniz hem de Akdeniz'de kısa bir süre arayla sarsıntılar oluştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, önce saar 20.13'te merkez üssü Karadeniz olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 238,63 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 6,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AKDENİZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı da kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 147,85 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 9,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi