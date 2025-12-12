Akdeniz ve Karadeniz'de Peş Peşe Depremler!

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, saat 20.13'te Karadeniz'de 4.1 büyüklüğünde, saat 20.20'de Akdeniz'de ise 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Akdeniz ve Karadeniz'de Peş Peşe Depremler!
Türkiye'nin birçok bölgesinde art arda depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak hem Karadeniz hem de Akdeniz'de kısa bir süre arayla sarsıntılar oluştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, önce saar 20.13'te merkez üssü Karadeniz olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 238,63 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 6,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AKDENİZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı da kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 147,85 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 9,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz İçin Korkutan Senaryo: 4 İl Tehlike Altında! 722 Yıllık Stres Biriken Bölgede 8’den Büyük Deprem UyarısıAkdeniz İçin Korkutan Senaryo: 4 İl Tehlike Altında! 722 Yıllık Stres Biriken Bölgede 8’den Büyük Deprem UyarısıGüncel
Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem! Çevre İllerde de HissedildiBalıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem! Çevre İllerde de HissedildiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Akdeniz Karadeniz
