Akdeniz Meyve Sineği Fethiye'de Baş Belası Oldu

Fethiye’de gerçekleştirilen arazi kontrolleri ve tuzak sayımları sonucunda, narenciye üretiminde en büyük zararı veren ve ihracat süreçlerini olumsuz etkileyen "Akdeniz Meyve Sineği" ile mücadele etmek için zamanı geldiği duyuruldu. Uzmanlar, bu zararlının yüksek verim kayıplarına sebep olmasının önüne geçmek adına üreticilerin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Narenciye bahçelerinde görülen Akdeniz meyve sineğine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanılması öneriliyor. Üreticilerin, belirtilen bekleme sürelerine riayet ederek kısmi dal ilaçlaması uygulamaları gerektiği ifade edildi. Ayrıca, biyoteknik mücadele yöntemi olarak tuzakların kullanılması da etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Mücadele yöntemleri hakkında bilgi almak isteyen üreticilerin, tarım danışmanları ile iletişime geçmeleri öneriliyor.

Kaynak: İHA