Akdeniz Beşik Gibi! Üst Üste Üç Deprem

AFAD, Akdeniz 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de Akdeniz'de Girit açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Bu depremin ardından Akdeniz'de 4.2, ve4.0 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha meydana geldi.

AFAD, saat 11.58'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından yarım saat içinde 4,2 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

SON 5 SAATTEKİ 7. DEPREM

AFAD, Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 11.58'de ve yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, son 5 saat içinde Akdeniz'de yaşanan 7. deprem olarak kayıtlara geçti.

Kandilli Rasathanesi de Akdeniz'de meydana gelen depremin Girit Adası açıklarında ve 5.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Rasathane'nin açıklamasına göre ise depremin derinliği 7.8 kilometre oldu.

