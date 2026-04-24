Akdeniz Beşik Gibi! Üst Üste Üç Deprem
AFAD, Akdeniz 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de Akdeniz'de Girit açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Bu depremin ardından Akdeniz'de 4.2, ve4.0 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha meydana geldi.
AFAD, saat 11.58'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından yarım saat içinde 4,2 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
SON 5 SAATTEKİ 7. DEPREM
Saat 11.58'de ve yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, son 5 saat içinde Akdeniz'de yaşanan 7. deprem olarak kayıtlara geçti.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2026
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-24
Saat:11:58:09 TSİ
Enlem:33.97017 N
Boylam:26.37467 E
Derinlik:15 km
@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de Akdeniz'de meydana gelen depremin Girit Adası açıklarında ve 5.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Rasathane'nin açıklamasına göre ise depremin derinliği 7.8 kilometre oldu.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 24, 2026
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
24.04.2026, 11:58:16 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 7.8 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi