Akdeniz Beşik Gibi! Üst Üste Üç Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AFAD, saat 11.58'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından yarım saat içinde 4,2 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

SON 5 SAATTEKİ 7. DEPREM

AFAD, Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 11.58'de ve yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, son 5 saat içinde Akdeniz'de yaşanan 7. deprem olarak kayıtlara geçti.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli Rasathanesi de Akdeniz'de meydana gelen depremin Girit Adası açıklarında ve 5.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Rasathane'nin açıklamasına göre ise depremin derinliği 7.8 kilometre oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Haber Merkezi