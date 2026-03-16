Akdeniz Açıklarında Korkutan Deprem

Akdeniz açıklarında saat 09.46'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saat 09.03'te de Denizli'nin Buldan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi