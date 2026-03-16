Akdeniz Açıklarında Korkutan Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Akdeniz açıklarında saat 09.46'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2026
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-03-16
Saat:09:46:20 TSİ
Enlem:34.16367 N
Boylam:25.5645 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/MEL2WpCXJB
Depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 09.03'te de Denizli'nin Buldan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.
