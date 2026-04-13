Akdeniz Açıklarında 3.8 Büyüklüğünde Deprem
Sabah saatlerinde Antalya Deprem açıklarında yaşanan depremlerin ardından, Antalya'nın Demre açıklarında bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak geçti. AFAD da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.
Sabah saatlerinden bu yana üst üste depremlerin yaşandığı Antalya'da bir deprem daha meydana geldi.
AFAD, 20.17'de meydana gelen depremin merkez üssünü Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında Akdeniz olarak geçerken, büyüklüğünü 3.8 derinliğini ise yaklaşık 28 kilometre olarak ölçtü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2026
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [54.55 km] Demre (Antalya)
Tarih:2026-04-13
Saat:20:17:57 TSİ
Enlem:35.81917 N
Boylam:30.31778 E
Derinlik:27.87 km
Detay:https://t.co/FTKjUPIFQn
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyururken, derinliğini ise 5 kilometre olarak belirledi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 13, 2026
AKDENIZ
13.04.2026, 20:17:57 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
