Akdeniz Açıklarında 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Sabah saatlerinden bu yana üst üste depremlerin yaşandığı Antalya'da bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, 20.17'de meydana gelen depremin merkez üssünü Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında Akdeniz olarak geçerken, büyüklüğünü 3.8 derinliğini ise yaklaşık 28 kilometre olarak ölçtü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyururken, derinliğini ise 5 kilometre olarak belirledi.

