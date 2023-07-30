Akbelen'de gözaltına alınanlar serbest

MA'da yer alan habere göre Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine karşı dün gerçekleştirilen protesto sırasında askerler tarafından gözaltına alınan 24 kişinin tümü serbest bırakıldı. 18 kişi, Milas Jandarma Karakolu'nda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 2'si avukat 6 kişi ise, adliyeye sevk edildi.

Savcı, “polise mukaveket” suçlaması yöneltilen 6 kişi için parmak izi alınmasını talep etti. Savcı, avukatlar İsmail Hakkı Atal ve Leyla Bilgen'i serbest bırakırken, 4 kişiyi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkan Yavuz Emre, Caner Gökbayrak ve Esra Balbay, yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Deniz Gümüşel de yurtdışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şartıyla serbest bırakıldı.