Akaryakıta Çifte Zam! ÖTV Oranı Belli Oldu: Yeni Yıl Yeni Fiyatlarla Geliyor

Yeni yıla günler kala 2026'da geçerli olacak asgari ücret belli olurken, yılbaşı itibarıyla birçok kalemde de fiyatlar değişiyor. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak ÖTV düzeltmesiyle benzinin litre fiyatına 1 lira 32 kuruş, motorine ise 1 lira 41 kuruş zam yansıyacak.

Ekonomist Cahit Saraçoğlu’nun verdiği bilgiye göre, 1 Ocak sabahından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları güncellenecek.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR NE OLACAK?

ÖTV artışının ardından özellikle motorin fiyatlarının Ankara ve İzmir’de 55 TL’nin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar dağıtım şirketlerine ve bayilere göre ufak farklar gösterse de yeni yılda benzen fiyatları yaklaşık olarak şu şekilde olacak:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Kurşunsuz 95: 53,14 TL

Motorin: 54,63 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Kurşunsuz 95: 52,97 TL

Motorin: 54,46 TL

Ankara

Kurşunsuz 95: 54,00 TL

Motorin: 55,65 TL

İzmir

Kurşunsuz 95: 54,33 TL

Motorin: 55,99 TL

