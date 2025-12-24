Akaryakıta Çifte Zam! ÖTV Oranı Belli Oldu: Yeni Yıl Yeni Fiyatlarla Geliyor

1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak ÖTV düzeltmesiyle akaryakıta zam geliyor. Buna göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 32 kuruş, motorine ise 1 lira 41 kuruş zam yapılacak.

Son Güncelleme:
Akaryakıta Çifte Zam! ÖTV Oranı Belli Oldu: Yeni Yıl Yeni Fiyatlarla Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni yıla günler kala 2026'da geçerli olacak asgari ücret belli olurken, yılbaşı itibarıyla birçok kalemde de fiyatlar değişiyor. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak ÖTV düzeltmesiyle benzinin litre fiyatına 1 lira 32 kuruş, motorine ise 1 lira 41 kuruş zam yansıyacak.

Ekonomist Cahit Saraçoğlu’nun verdiği bilgiye göre, 1 Ocak sabahından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları güncellenecek.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR NE OLACAK?

ÖTV artışının ardından özellikle motorin fiyatlarının Ankara ve İzmir’de 55 TL’nin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar dağıtım şirketlerine ve bayilere göre ufak farklar gösterse de yeni yılda benzen fiyatları yaklaşık olarak şu şekilde olacak:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Kurşunsuz 95: 53,14 TL
Motorin: 54,63 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Kurşunsuz 95: 52,97 TL
Motorin: 54,46 TL

Ankara

Kurşunsuz 95: 54,00 TL
Motorin: 55,65 TL

İzmir

Kurşunsuz 95: 54,33 TL
Motorin: 55,99 TL

Yeni Asgari Ücret Belli OlduYeni Asgari Ücret Belli OlduEkonomi
Tiryakilere Kötü Haber: Sigaraya Yılbaşı Zammı! İşte Yeni FiyatlarTiryakilere Kötü Haber: Sigaraya Yılbaşı Zammı! İşte Yeni FiyatlarEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt Zam
Son Güncelleme:
Meclis'teki Cinsel İstismar Skandalında İddianame Kabul Edildi: İşte İstenen Cezalar İşte Meclis'teki İstismar Skandalında İstenen Cezalar
Fatih Terim, Rezan Epözdemir ile Arasındaki Beş Milyonluk Transferi Açıkladı Fatih Terim, Rezan Epözdemir ile Arasındaki Beş Milyonluk Transferi Açıkladı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Ünlü Yapımcı Timur Savcı Serbest Bırakıldı Ünlü Yapımcı Timur Savcı Serbest Bırakıldı
11. Yargı Paketi TBMM'de Kabul Edildi 11. Yargı Paketi TBMM'de Kabul Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Sonuç Pozitif Gelmişti: Sadettin Saran İkinci Defa Test Verdi Sadettin Saran'dan Uyuşturucu Testi Hamlesi
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga! Gözaltına Alınan 20 Kişinin İsimleri Belli Oldu Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga
Sevil Atasoy Tek Tek Anlattı: Uyuşturucu Saçta Saklıdır, Ancak Rengi Çok Önemli... 'Uyuşturucu Saçta Saklıdır, Ancak Rengi Çok Önemli...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Kritik Mesajlar 'Hayırlı Olsun, Bundan Sonra da Emekçimizin Yanında Olacağız'
Ankara'da Düşen Libya Jetinde Pilot ve Hava Kulesi'nin Konuşmaları Çıktı! İşte Saat Saat Havada Yaşananlar Ankara'da Düşen Jette Pilot ve Hava Kulesi'nin Konuşmaları Çıktı!