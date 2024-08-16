Akaryakıt Tankerinden 2 Bin 410 Paket Sigara Çıktı

Batman’da takibe alınıp durdurulan tankerde yapılan aramadan çıkanlar şoke etti. Aramada birçok yerde zulalanmış toplam 2 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Emniyete götürülen tanker sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

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Akaryakıt Tankerinden 2 Bin 410 Paket Sigara Çıktı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nün kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında seyir halindeki bir akaryakıt tankerini takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Mahallesi Doğuş Caddesi üzerinde tankeri durdurdu.

Tankerde yapılan aramada, halatlarla bağlanarak tankerin içine sarkıtılmış toplam 2 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sigaralara el koyan polis tanker sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyete götürülen tanker sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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