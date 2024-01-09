Akaryakıt istasyonunda patlama: 2 kişi yaralandı

Balıkesir’deki bir akaryakıt istasyonunun dinlenme odasında yaşanan patlamada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Akaryakıt istasyonunda patlama: 2 kişi yaralandı

Balıkesir Merkez Altıeylül ilçesi Çayırhisar Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda çalışanların dinlendiği odada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

Patlamada sonucunda odada bulunan iki çalışan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu arada, patlamanın etkisiyle iş yerinin yanı sıra bir araçta hasar oluştu.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

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