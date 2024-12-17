Akaryakıt İstasyonunda Panik Dolu Anlar: Minibüs Bir Anda Alev Aldı
Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda panik dolu anlar yaşandı. İstasyona gelen minibüsün motor kısmı alev alarak yanmaya başladı. Alevler çalışanların müdahalesiyle söndürülürken, o anlar kameraya yansıdı.
Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yangın meydana geldi.
Seyir halindeyken minibüsün motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracı akaryakıt istasyonuna çekerek yardım istedi. İstasyon görevlileri, yangın tüpüyle alevleri söndürdü.
O anları bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna gelen minibüsü istasyon görevlilerinin yangın tüpüyle alevi söndürmesi yer aldı.
Kaynak: DHA
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