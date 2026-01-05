'AK Parti'ye Katılacak' İddiası: DEVA Partili İrfan Karatutlu İstifa Etti

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti. Karatutlu'nun 7 Ocak Çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Karatutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEVA Partisi ve Yeni Yol Grubu bünyesinde sürdürmekte olduğum tüm görevlerden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadesini kullandı.

AK PARTİ'YE Mİ KATILACAK?

Karakutlu'nun7 Ocak Çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında Karatutlu'ya rozet takması bekleniyor.

Son istifayla birlikte Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı da 20'ye düştü.

Kaynak: AA

DEVA Partisi AK Parti
