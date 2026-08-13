AK Parti'ye Katılacağı İddia Ediliyordu: İYİ Partili Mustafa Gürban İstifa Etti

AK Parti'ye katılacağı iddia edilen İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, istifa ettiğini duyurdu. Gürban, kararı "Gördüğüm lüzum üzerine" sözleriyle açıkladı.

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AK Parti'ye Katılacağı İddia Ediliyordu: İYİ Partili Mustafa Gürban İstifa Etti
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Uzun süredir AK Parti'ye katılacağı iddia edilen İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gürban, kararını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücümle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştım. Tüm gayretimin ortak değerlerimiz ve milletimizin menfaati doğrultusunda olduğu hususu tartışmasızdır.

'GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE'

Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, millî ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum. Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim."

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