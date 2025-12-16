AK Parti’nin Terörsüz Türkiye Raporu Ortaya Çıktı: İlk Adım 'Eve Dönüş' Düzenlemesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti’nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sunacağı raporun çerçevesi ortaya çıktı. Üç aşamalı bir yasal süreci içeren raporun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

BİRİNCİ AŞAMA

Raporda ilk aşamada, suça karışmamış terör örgütü mensuplarına yönelik düzenleme yer alıyor. Kamuoyunda “eve dönüş” olarak bilinen bu adım kapsamında, suça bulaşmadığı tespit edilen kişilerin 5 yıl denetimli serbestlik şartıyla salıverilmesi öngörülüyor. Yurt dışında bulunan bu kapsamdaki kişilerin Türkiye’ye dönüşüne de imkan tanınacak.

Rehabilitasyon için özel bir program planlanmazken, isteyenlere meslek edindirme kursları ve eğitimlerini tamamlama gibi desteklerin sağlanması gündemde. Güvenlik birimlerinin kayıtlarına göre yurt dışında bulunan örgüt mensuplarının büyük bölümünün suça karışmadığı değerlendiriliyor.

İKİNCİ AŞAMA

İkinci aşamada ise suça karışmış terör örgütü mensuplarına ilişkin düzenleme yapılması planlanıyor. Bu adımın hayata geçirilmesi için örgütün tamamen feshedildiğinin ve silahların teslim edildiğinin güvenlik birimlerince teyit edilmesi şartı aranacak.

Bu aşamada yapılacak düzenlemenin infaz indirimi şeklinde olması öngörülüyor. Terör örgütünün ortadan kalkmasıyla birlikte, örgüt mensuplarının işlediği bazı suçların terör suçu kapsamı dışına çıkarılması ve adli suç çerçevesinde değerlendirilmesi planlanıyor. Adam öldürme ve yaralama gibi ağır suçlar kapsam dışı tutulurken, örgüt üyeliği, yardım ve propaganda gibi suçlar için ceza uygulanmaması gündemde. Mevcut durumda cezaevlerinde yaklaşık 4 bin 200 PKK/KCK mensubunun bulunduğu belirtiliyor.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Üçüncü aşamada ise terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yönelik adımlar ele alınacak. Bu kapsamda, örgüt yöneticilerinin başka ülkelere gönderilmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

AŞAMALI VE KONTROLLÜ SÜREÇ

Raporda, Terörsüz Türkiye hedefinin kısa vadeli değil, uzun soluklu ve kontrollü bir geçiş süreciyle hayata geçirilmesi planlanıyor. Sürecin şeffaflık, tutarlılık ve doğru aktörler üzerinden yürütülmesi amaçlanırken, kamuoyu desteğinin güçlendirilmesi de öncelikler arasında yer alıyor.

Kaynak: Sabah