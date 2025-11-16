AK Partili Vekil Ailesiyle Birlikte Trafik Kazası Geçirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, akşam saat 20.00 civarında Karaman-Konya kara yolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Milletvekili Eser, Karaman’dan Ankara yönüne seyir halindeyken, Konya Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında aniden önüne çıkan bir TIR’dan kaçınmak için direksiyonu kırdı. Bu manevra sonucu araç kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhasına çarptı.

Olay anı, Eser’in aracındaki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayı hafif şekilde atlatan Eser ve ailesi, tedbir amacıyla ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre milletvekili ve yakınlarının sağlık durumları iyi ve taburcu edildiler.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA