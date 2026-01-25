AK Parti'den 'Suça Sürüklenen Çocuk' Düzenlemesi Hazırlığı: Ceza Artışı Yeniden Gündemde

AK Parti, 'suça sürüklenen çocuklar'a ilişkin hem ceza artırımı hem de rehabilitasyon odaklı bir düzenleme hazırlığı yürütüyor. Parti kaynakları "Suça karışanların büyük bölümü parçalanmış ailelerden geliyor" iddiasında bulunurken, 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet hapsi gerektiren suçlarda üst sınırın yükseltilmesi ve infaz rejiminde değişiklik planlanıyor.

Son dönemde artan "suça sürüklenen çocuklar" başlığı AK Parti'nin öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi. Çalışmalarda, ceza artırımı ve rehabilitasyon sürecine ilişkin hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Meclis'te kurulan araştırma komisyonunun hazırlayacağı raporun da atılacak adımlar için yol haritası oluşturması bekleniyor.

CEZA ARTIŞI GÜNDEMDE

Türkiye gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın daha önce 11. Yargı Paketi'nde yer verip daha sonra tekliften çıkardığı hükümlerin, Meclis gündemine yeniden getirilmesi planlanıyor.

Taslağa göre 15-18 yaş arasında "suça sürüklenen çocuklar"dan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirecek suçlarda üst sınırın 27 yıla çıkarılması öngörülüyor.

'BÜYÜK BİR GİRDABIN İÇİNDEYİZ'

AK Parti'de yalnızca ceza artırımıyla sorunun çözülemeyeceği görüşü de dile getiriliyor. Parti kaynakları, "Bu çocukların büyük bölümü parçalanmış ailelerin çocukları. Toplumsal büyük bir girdabın içindeyiz. Boşanmalar sürekli artıyor. Cezaları ne kadar artırırsanız artırın rehabilitasyon ve ıslah süreci başarılı olmazsa suçun önüne geçemiyorsunuz" değerlendirmesini yaptı.

Aynı kaynaklar, çözüm için akademi ve bilim dünyasının da "çözüm odaklı" çalışması gerektiğini ifade etti.

İNFAZDA 'İHTİYACA ÖZEL MÜDAHALE' YAKLAŞIMI

Yeni düzenlemelerle, infaz sürecinde çocuğun bireysel özellikleri, suçun niteliği, aile yapısı, eğitim durumu ve psikososyal şartları dikkate alınarak ihtiyaca özel müdahale planları oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda, çocuk hükümlülerin cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infaz edilmesi uygulamasından vazgeçilmesi planlanıyor. Cezanın çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlaması, iyi hâl tespiti yapılması hâlinde eğitim evlerine ayrılmaları öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

