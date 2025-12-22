AK Parti'de MKYK Toplandı

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı.

AK Parti'de MKYK Toplandı
AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) atoplantısı, saat 15.04’te başladı. Toplantıda, Mali ve İdari İşler Başkanlığı’nın, Dış İlişkiler Başkanlığı'nın sunum gerçekleştireceği, TBMM gündeminin ele alınacağı belirtildi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, gündeme ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
