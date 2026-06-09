AK Parti'de Kritik Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimlerin Biletini Kesebilir

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AK Parti tarafından her yıl düzenlenen istişare kampı, bu yıl 26-28 Haziran tarihlerinde Sapanca'da yapılacak. Parti kaynaklarına göre kampın gündeminde ekonomi, yeni anayasa çalışmaları, açılım süreci ve teşkilatların durumu yer alacak. Parti kulislerinde, son dönemde saha raporları ve kamuoyu araştırmalarının ortaya koyduğu tablo sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti yönetiminin performansına yönelik eleştirilerde bulunabileceği ve değişime gidebileceği de belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN A TAKIMINA NEŞTERİ VURACAK

Kulislerde konuşulan iddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin performansını yetersiz bulduğu ve teşkilatlarda rehavet oluştuğu kanaatini taşıdığı dile getiriliyor. Parti içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çevresine yönelik olarak "kibirlendiler, çalışmıyorlar" yorumunu yaptığı da öne sürülen iddialar arasında yer alıyor. Bu sebeple kamp sonrasında Merkez Yürütme Kurulu'nda kapsamlı bir revizyon yapılabileceği ve bazı isimlerin MYK dışında kalabileceği ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE İHTİMALİ MASADA

AK Parti kulislerinde ayrıca olağanüstü kongre seçeneğinin de değerlendirilebileceği konuşuluyor. Muhalefetin gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarının da kamp toplantılarında ele alınabileceği belirtilirken, parti kaynakları olası seçim senaryolarının daha çok 2027 sonbaharı perspektifiyle değerlendirildiğini ifade ediyor.

Kaynak: Cumhuriyet