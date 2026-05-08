AK Parti’de Kamp Hazırlığı Başladı! Gündemde Kritik Başlıklar Var

AK Parti’nin geleneksel hale gelen istişare kampı için hazırlıklar başladı. Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre parti yönetimi, milletvekilleri ve kabine üyelerini bir araya getirecek kamp programının haziran ayının son haftalarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. NATO Zirvesi öncesine denk gelmesi beklenen toplantılarda özellikle dış politika ve güvenlik başlıklarının öne çıkacağı belirtiliyor.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre kampta Türkiye’nin güvenlik politikaları, bölgesel gelişmeler, savunma sanayiindeki son durum ve NATO çerçevesindeki diplomatik temaslar kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Uluslararası gelişmelerin yanı sıra iç politikaya ilişkin başlıkların da geniş yer bulacağı ifade ediliyor.

GEÇEN YILKİ FORMAT DİKKAT ÇEKMİŞTİ

AK Parti, geçtiğimiz yıl kamp programında yeni bir uygulamaya gitmiş, bakanlıkların çalışma alanlarına göre ayrıldığı eş zamanlı oturumlar düzenlemişti. Dört farklı salonda gerçekleştirilen toplantılarda milletvekilleri ilgili bakanlarla doğrudan görüşme fırsatı bulmuştu.

Bu yıl yapılacak kampın ise yalnızca rutin değerlendirme toplantısı olmayacağı, aynı zamanda yeni dönemin siyasi yol haritasının şekilleneceği önemli bir platform olarak görüldüğü belirtiliyor.

EKONOMİ VE YENİ ANAYASA MASADA

Kamp sürecinde ekonomi politikalarının yanı sıra yeni anayasa çalışmaları, “Terörsüz Türkiye” süreci ve teşkilat yapısına yönelik değerlendirmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Milletvekillerinin seçim bölgelerinden gelen talep ve sorunları doğrudan kabine üyelerine aktaracağı ifade edilirken, kamuoyunun beklentilerine ilişkin sunumların da yapılacağı kaydediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kamp programına özel önem verdiği belirtiliyor. Erdoğan’ın toplantılarda hem hükümet çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı hem de parti teşkilatına yönelik mesajlar vereceği ifade ediliyor.

KAMPIN YAPILACAĞI YER İÇİN FARKLI ALTERNATİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

AK Parti kulislerinde kampın adresine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilirken, geçmiş yıllarda sıkça tercih edilen Kızılcahamam’ın yanı sıra farklı illerin de seçenekler arasında yer aldığı öğrenildi. Kampın tarih ve yapılacağı yerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Sabah