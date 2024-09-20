AK Parti'de 3 İlin Başkanı Değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla AK Parti'de 3 il başkanlığında görev değişimi yapıldı. Nevşehir, Ağrı ve Çanakkale il başkanlıklarına yeni isimler atandı.

AK Parti'de 3 İlin Başkanı Değişti

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün, Ağrı İl Başkanlığına İlhami Yıldız ve Çanakkale İl Başkanlığına Ömer Faruk Göktürk'ün atandığı bildirildi.

Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına ise göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: AA

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