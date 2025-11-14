AK Parti'den Yunanistan’ın Skandal C130 Paylaşımına Sert Tepki! 'Lanetliyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından, "C130" tipi askeri kargo uçaklarının yer aldığı karelerin İngilizce "Günün fotoğrafları" notuyla paylaşılmasına tepki gösterdi.

"İNSANİ VE ASKERİ TÜM DEĞERLERDEN YOKSUN ÇİRKİN BİR MESAJ"

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ CEZALARIN VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz.



Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur.… — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 14, 2025

Çelik açıklamasının devamında, "Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz" dedi.

PAYLAŞIM SİLİNDİ, YUNAN KOMUTANDAN TAZİYE MESAJI

Tepkilere neden olan paylaşım, Yunan Hava Kuvvetleri tarafından dakikalar içinde silindi. Ardından, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis’in 12 Kasım tarihli taziye mesajı X hesabında yayımlandı.

Bu adım, Türkiye’de yaşanan rahatsızlığı gidermeye yönelik bir geri adım olarak değerlendirilirken, paylaşımın ilk hali hala tartışılmaya devam ediyor.

