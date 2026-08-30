AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Tepki: Soykırım Örgütünün Terör Propagandası

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

'YALAN MAKİNESİ OLARAK HAREKET EDİYORLAR'

Çelik, "Netanyahu soykırım örgütü" insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir "yalan makinesi" olarak hareket etmektedir" ifadelerini kullandı.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu “soykırım şebekesi” sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır.

'SOYKIRIM ÖRGÜTÜNÜN TERÖR PROPOGANDASI'

Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey “soykırım örgütünün terör propogandası”ndan ibarettir.

“İnsanlık ittifakı”nın en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir."

Kaynak: DHA