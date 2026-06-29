AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e 1915 Tepkisi

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AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gazze’de katliam yapan Netanyahu hükümetinin 1915 kararına tepki gösterdi.

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları şu şekilde:

"Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze’deki soykırım suçlarını Batı Şeria’ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir.

Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür.



Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze’deki soykırım suçlarını Batı Şeria’ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir.



Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili… — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 29, 2026

1915 KARARINA TEPKİ

Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur..."

Kaynak: Haber Merkezi