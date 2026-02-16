AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria Kararına Tepki: Mekansal Soykırım

AK Parti Sözcüsü Çelik İsrail'in Batı Şeria kararına sert tepki gösterdi. Çelik, “Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması ‘mekansal soykırım’dır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria Kararına Tepki: Mekansal Soykırım
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'da arazi tescili kararına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır" dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması 'mekansal soykırım'dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir" ifadesini kullandı.

Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerektiğini ifade eden Çelik, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması yegane çözümdür" dedi.

BÖLGE ÜLKELERİNDEN İSRAİL’İN KARARINA KINAMA

İsrail’in Batı Şeria’daki işgalini kalıcılaştırmaya yönelik yeni kararı, bölge ülkelerinde sert tepkilere yol açtı. Hükümet, özel mülkiyet statüsü kanıtlanamayan arazilerin tapularını kamu adına tescil etmeyi planlıyor. Karar kapsamında, Batı Şeria’nın 1967’de işgal edilmesinin ardından Filistinlilere ait topraklara el koyan İsrailliler için ilk kez resmî bir “tapu kayıt süreci” başlatılacağı duyuruldu. Bu adım uluslararası alanda art arda eleştirileri beraberinde getirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan kınama açıklamasında, söz konusu girişimin Filistin halkını zorla yerinden etmeyi ve İsrail’in hukuka aykırı ilhak politikalarını hızlandırmayı hedeflediği belirtilerek, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu ve geçersiz sayıldığı vurgulandı.

Mısır, Katar, Ürdün ve Filistin’den gelen açıklamalarda da İsrail’in Batı Şeria üzerinde egemenlik iddiasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

