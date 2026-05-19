AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e 'Sumud' Tepkisi: 'Soykırımı Başka Metotlarla Devam Ettiriyorlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı bitiminde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Öncelikle tüm gençlerin ve kendini genç hissedenlerin 19 Mayıs Bayramı'nı kutluyorum. Hep genç kalın ve hep genç olarak kutlayın bayramınızı. Aynı azimle Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyoruz. Atatürk, bizler için yol gösterici olmaya devam ediyor.

* 'Terörsüz Türkiye' gündemi MKYK'mızda tüm boyutları ile alandı.

* İsrail'in, Sumud Filosuna saldırısını lanetliyoruz. Gazze'de barbarlık devam ediyor. Soykırım şebekesi soykırımı farklı şekillerde uyguluyor. Soykırımı başka metotlarla devam ettiriyorlar.

* İran'a saldırı bugün bir ateşkes halinde. Önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Kalıcı ateşkese dönüşmesi konusunda desteğimizi tekrarlıyoruz.

BAHÇELİ'NİN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' AÇIKLAMASI

* 'Terörsüz Türkiye' Cumhur İttifakı'nın birleşik olarak inşa ettiği bir süreç. Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve cumhurbaşkanımızın talimatları ile devlet politikasına dönüştürmesi sonucunda bu bir devlet politikası olarak devam etmektedir. Çok sayıda yanlış yorumlar çıkabiliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması için Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Bu süreci biz kesintisiz ve güçlü bir irade ile yürütüyoruz. Pek çok çalışma yapıldı.

* Komisyonla beraber diğer partilerin de verdiği destekle son derece kapsamlı değerlendirmeler ile bu süreç ele alındı. Yüce Meclis'in raporunda ifade edildiği gibi esas amaç terör örgütünün silah bırakması ve feshinin tamamlanmasıdır. Bununla beraber yasal düzenlemeler ve politikalar esastır. Cumhur İttifakı ve diğer partiler imzalarını koydu. Bu çalışmalar kesintisiz şekilde sürüyor. Silah bırakılması çok önemli. Yasal boyutun devreye girmesi herkesin gündeminde. Sürecin başından itibaren sayın cumhurbaşkanımızın talimatları ile süreç devam ettiriliyor.

Kaynak: AA