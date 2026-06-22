AK Parti Sözcüsü Çelik MYK Sonrası Önemli Mesajlar: 'Terörsüz Türkiye Sürecinde Büyük Bir Adım Atıldı'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçtiklerini açıkladı. Çelik, ayrıca cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik MYK Sonrası Önemli Mesajlar: 'Terörsüz Türkiye Sürecinde Büyük Bir Adım Atıldı'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Gazze'de insanlık dışı saldırılar devam etmektedir. Saldırıların neticesinde uluslararası hukukta zarar görmüştür.

BARIŞTA İSRAİL TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

* Son derece kırılgan bir dönemdeyiz. Aslında yeni bir dönem şimdi başlıyor. Kalıcı barış için güçlü bir irade ortaya koymalıyız. İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilemeliyiz.

'CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN ERDOĞAN'DIR

* Sayın Devlet Bahçeli'nin erken seçime dönük açıklamaları son derece önemlidir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNDE YENİ AŞAMA

* Terörsüz Türkiye sürecinde çok büyük bir adım atıldı. Süreç bir devlet politikasıdır. Bugün gelinen noktada raporun içeriğine herkesin değer vermesi ve attığı imzanın arkasında durması gerekmektedir. Terör sona ermeli ve terör Türkiye gündeminden çıkmalı. Pazarlık olmadan süreç ilerleyecek. Silahlar bırakılınca süreç tamamlanacak.

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