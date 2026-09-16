AK Parti Sözcüsü Çelik, Mekke'ye Saldırı Girişimini Lanetledi: 'Tüm Müslümanlara Saygısızlık'

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husiler tarafından fırlatıldığını belirttiği bir insansız hava aracının Mekke'nin güneyinde, kentin yasaklı hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü açıkladı. Suudi yetkililer İHA'nın Mekke'yi hedef aldığını belirtirken, Husiler bu iddiayı reddetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı girişimini şu sözlerle kınadı: "Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerifeyn'e yönelik her türlü saldırı girişimi, hepimizin ortak vicdanını yaralar. Mekke-i Mükerreme'nin huzur ve güvenliğinin korunması, tüm İslam alemi için büyük bir hassasiyettir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daima ifade ettiği üzere, İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklıselime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun açıklamasına göre Husilerin fırlattığı İHA, 15 Eylül akşamı saat 18.50 sıralarında Mekke'nin güneyinde imha edildi. Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, Mekke ve Mescid-i Haram'ın güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Husilerin siyasi büro üyesi Hizam el-Esad ise Mekke'nin hedef alındığı iddiasını yalanlayarak Suudi Arabistan'ın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kaynak: Haber Merkezi