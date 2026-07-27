AK Parti MYK’da Kritik Gündem: Terörsüz Türkiye'de Yol Haritası Netleşiyor

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Kritik toplantıda iç ve dış politikadaki son gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında “Terörsüz Türkiye” süreci, ekonomide yılın ikinci yarısına ilişkin planlamalar, yaz dönemi saha çalışmaları ve partinin 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları yer alıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA

MYK toplantısında ilk sırayı “Terörsüz Türkiye” başlığı alacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partilerle yürüttüğü temasların ardından, sürece ilişkin yasal düzenleme çalışmaları yeniden değerlendirilecek.

Yeni haftada Terörsüz Türkiye Komisyonu kapsamında koordinatör grup başkanvekillerinin bir araya gelmesi beklenirken, hazırlanacak düzenlemenin ortak imzaya açılması için izlenecek yol haritası da MYK’da netleştirilecek. Ayrıca sürece ilişkin siyasi temasların çerçevesi de görüşülecek.

EKONOMİDE YENİ ADIMLAR GÜNDEMDE

Toplantının ekonomi başlığında ise yılın ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan adımlar ele alınacak. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesinin ardından, dar gelirli vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik yeni politikalar değerlendirilecek.

Enflasyonla mücadelede gelinen son durumun da masaya yatırılacağı toplantıda, uygulanacak yeni tedbirler MYK üyeleri tarafından ele alınacak.

25. YIL PROGRAMI VE SAHA ÇALIŞMALARI PLANLANACAK

AK Parti’nin 14 Ağustos’ta kutlayacağı 25. kuruluş yıl dönümü programının detayları da toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Başkent Millet Bahçesi’nde yapılması planlanan etkinliklerin teması, program akışı ve organizasyon süreci MYK’da değerlendirilecek.

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ağustos ayında tatile girmesiyle birlikte başlayacak saha çalışmaları da gündemde olacak. Milletvekilleri ve teşkilatların vatandaşlarla gerçekleştireceği buluşmaların takvimi, iletişim stratejisi ve izlenecek yol haritası toplantıda netleştirilecek.

Kaynak: Sabah