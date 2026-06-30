AK Parti Kulislerinden Sızdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Düğmeye Bastı! Kabine Bekleyecek, Teşkilatlar Değişecek

AK Parti kulislerinde kabine değişikliği iddialarına ilişkin yeni değerlendirmeler gündeme geldi. Parti kaynaklarına göre kısa vadede kabine revizyonu planlanmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ve ilçe teşkilatları ile parti yönetiminde kapsamlı bir değişim hazırlığında olduğu öne sürüldü.

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AK Parti Kulislerinden Sızdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Düğmeye Bastı! Kabine Bekleyecek, Teşkilatlar Değişecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından parti kulislerinde dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Ekonomi, güvenlik ve yeni dönem politikalarının ele alındığı kampta, teşkilatlarda kapsamlı bir değişim hazırlığı yapıldığı öne sürülürken, kısa vadede kabinede revizyona gidilmeyeceği konuşuluyor.

'SAHAYI BOŞ BIRAKMAYAN KADROLAR İSTENİYOR'

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde teşkilatlarda oluştuğunu değerlendirdiği rehavet ortamından rahatsız olduğu belirtiliyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte il ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) da kapsamlı değişikliklerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Parti kaynakları, Erdoğan’ın özellikle seçim atmosferine girilmese bile teşkilatların sürekli sahada olmasını istediğini belirterek, "Çalışan, vatandaşa dokunan, sahayı boş bırakmayan kadrolarla yola devam edilmesi isteniyor. Performans artık daha yakından takip edilecek" değerlendirmesini yaptı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ACELE EDİLMEYECEK

Öte yandan son günlerde gündeme gelen NATO Zirvesi’nin ardından iki bakanın görevden alınacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Parti kulislerinde, sonbahar öncesinde kabine revizyonunun planlanmadığı, kısa vadede değişimin daha çok parti yönetimi ve teşkilatlarda yaşanacağı öne sürüldü. Kabinede olası bir değişikliğin ise ilerleyen dönemde siyasi ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda yeniden değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Cumhuriyet

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