Ajet’ten Ramazan Ayına Özel Kampanya

Yurt içi ve yurt dışında açtığı yeni hatlarla uçuş ağını genişleten AJet, Ramazan ayına özel başlattığı kampanya ile yolcular tüm iç hat uçuşlarında geçerli yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinden yapılan duyuruda, “Ramazan seyahatlerinizi AJet avantajıyla şimdiden planlayın. Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 20 indirimden yararlanmak için biletinizi 11-12 Şubat’ta alın, 18 Şubat – 12 Mart tarihleri arasında bütçenizi yormadan seyahat edin. Kampanya kodu 11 Şubat 2026 tarihinde yalnızca WhatsApp kanalımızda paylaşılacak olup indirim ajet.com ve AJet Mobil üzerinden alınacak biletlerde geçerli olacaktır. Hemen AJet Mobil’e girin, WhatsApp kanalına katılın, yüzde 20 indirimli yurt içi uçuş fırsatını kaçırmayın” denildi.

Kaynak: DHA

