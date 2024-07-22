Ailesiyle Yaşadığı Evi Yaktı, Sözleri 'Pes' Dedirtti

Bursa'da ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe veren kadının olay sonrası gözleri pes dedirtti. Şüpheli Filiz Ş. "Canım istedi yaktım, yine yakacağım" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Ailesiyle Yaşadığı Evi Yaktı, Sözleri 'Pes' Dedirtti

Bursa’da 48 yaşındaki Filiz Ş. İsimli kadın, ailesi ile birlikte yaşadığı evi yaktı. Şüphelinin savunması ise pes dedirtti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken evin zarar gördüğü bildirildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sabaha karşı meydana gelen olayda, bir süredir ailesiyle birlikte yaşayan Filiz Ş., kaldıkları evi ateşe verdi. Daireden duman geldiğini gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürdü.

Ailesiyle birlikte kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Filiz Ş., “Canım istediği için evi yaktım, yine bir daha yakacağım. Canım böyle istiyor” dedi. Filiz Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Evde zarar yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler
Bursa Yangın
Son Güncelleme:
Düğünde Maganda Dehşeti! Havaya Ateş Açtı, Davetlileri Vurdu Düğünde Maganda Dehşeti! Havaya Ateş Açtı, Davetlileri Vurdu
İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti
Depremzedenin Zeytin Ağaçları TOKİ İçin Kesildi Depremzedenin Zeytin Ağaçları TOKİ İçin Kesildi
Bazı Rakılar Raflardan Kalkıyor Bazı Rakılar Raflardan Kalkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
İstanbul'da Zincirleme Facia! 10 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar var İstanbul'da Zincirleme Facia
Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı: Adı Değiştirilecek Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı
AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti
İtalyan Devinden Dava: 'Türkiye'deki Şekerlerimiz Çalındı' İtalyan Devinden Dava