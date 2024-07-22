Ailesiyle Tartıştı, Apartmanı Ateşe Verdi!

Bursa'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Filiz Ş. isimli kadın, ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası bulunduğu 4 katlı apartmanın giriş katını ateşe verdi. Komşular panik içinde binayı boşaltırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

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Ailesiyle Tartıştı, Apartmanı Ateşe Verdi!

Bursa’da bir kadın; ailevi nedenlerini öne sürüp 4 katlı binanın giriş katında oturduğu evi ateşe verdi. Korku dolu anlar yaşayan mahallelinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, gözaltına alınan kadın, ‘evi neden yaktın ?’ sorusuna “Yakmak istedim, yaktım” diye karşılık verdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle sorun yaşayan Filiz Ş., evde tartışma yaşadı. Sinir krizine giren Filiz Ş., yaşadığı tartışma sonrası herkes uyurken gece vakti bulunduğu 4 katlı binanın giriş katını ateşe verdi. Çıkan dumanlar üzerine komşular panik içinde binayı boşaltırken, 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Facianın önüne geçen itfaiye, dairede söndürme çalışmalarını tamamlarken, polis ise şüpheli kadını almak için uğraştı. Polisin ‘evi neden yaktın?’ sorusuna Filiz Ş.’nin cevabı “Yakmak istedim, yaktım” oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatırken, mahallenin panik yaşadığı anlar kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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