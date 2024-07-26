Ailesinin Koyduğu İsim Yüzünden Başına Gelmeyen Kalmadı: Adliyelerden Çıkamıyor

Başına gelen her olaydan sonra adliyelere giderek, yaşananlarla bir ilgisinin olmadığını anlatmak zorunda kalan Yıldırım, bu durumun kendisini hem fiziksel hem de zihinsel olarak bitirdiğini belirtti.



Yıldırım son olarak Antalya'da yaşanan bir suç olayına ilişkin Bolu Adliyesi'nde ifadeye giderek, Antalya'ya hiç gitmediğini, olaydan haberi olmadığını yazıp, telefonunun baz istasyonu kayıtlarının incelenmesi yönünde savcılığa dilekçe verdi.



ASKERLİK ŞUBESİ "SEN ÖLÜSÜN" DEDİ



Yaşadıklarını anlatan Salih Yıldırım, "2000'de askerlik vazifemi yapmam gerekirken, tüm devrelerim askerlik şubelerinden çağırılırken, ben çağırılmadım. Bu durum üzerine o dönem ikamet ettiğim Düzce'de askerlik şubesine gittim. Oradan beni Malatya askerlik şubesine, daha sonra da Malatya'nın bir ilçesinde bulunan askerlik şubesine yönlendirdiler. Oraya gittiğim zaman ise komutan bana, 'Salih sen ölüsün, Şırnak'ta çığ altında kalmışsın' dedi. Sonrasında ise Genelkurmay'a yaşadığıma dair dilekçe verdim ve 2004 yılında askerlik görevimi yerine getirdim" ifadelerini kullandı.