Ailesinin Koyduğu İsim Yüzünden Başına Gelmeyen Kalmadı: Adliyelerden Çıkamıyor
Bolu'da yaşayan 41 yaşındaki Salih Yıldırım, yaygın bir ad ve soyada sahip olmanın sorunlarını yaşıyor. Hiç gitmediği şehirlerdeki birçok adli olaya 'tanık' olarak yazılan Yıldırım, suçsuzluğunu kanıtlamak için adliyelerden çıkamıyor. Kayıtlarda ölü olarak görünen ve başına gelenlere isyan eden Yıldırım, "Adımın başına ya da sonuna yeni bir isim ekleyeceğim. Adliyeye gelmekten sıkıldım" dedi.
Bolu'da yalnızca sahip olduğu ad ve soyadı nedeniyle başına gelmeyen Salih Yıldırım'ın isyanı görenleri şaşkına çevirdi. 41 yaşında adliyelerden çıkamadığını söyleyen Yıldırım, başına gelenlerden anne ve babasının koyduğu adını sorumlu tutuyor.
KAYITLARDA ÖLÜ GÖZÜKTÜ, ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAMADI
Geçmişte adı ve soyadı nedeniyle başına sayısız sorun geldiğini belirten Yıldırım, kayıtlarda ölü olarak gözüktüğü için uzun süre boyunca askerlik görevini yapamadığını belirtti. Talihsiz ismin başına gelenler bunlarla da sınırlı değil. Yıldırım ayrıca bekarken bir boşanma davasında çocukların velayetinin kendisine verildiğini öğrendi ve hiç gitmediği İstanbul'da hırsızlık, Antalya'da da taciz olaylarında 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı.
Başına gelen her olaydan sonra adliyelere giderek, yaşananlarla bir ilgisinin olmadığını anlatmak zorunda kalan Yıldırım, bu durumun kendisini hem fiziksel hem de zihinsel olarak bitirdiğini belirtti.
Yıldırım son olarak Antalya'da yaşanan bir suç olayına ilişkin Bolu Adliyesi'nde ifadeye giderek, Antalya'ya hiç gitmediğini, olaydan haberi olmadığını yazıp, telefonunun baz istasyonu kayıtlarının incelenmesi yönünde savcılığa dilekçe verdi.
ASKERLİK ŞUBESİ "SEN ÖLÜSÜN" DEDİ
Yaşadıklarını anlatan Salih Yıldırım, "2000'de askerlik vazifemi yapmam gerekirken, tüm devrelerim askerlik şubelerinden çağırılırken, ben çağırılmadım. Bu durum üzerine o dönem ikamet ettiğim Düzce'de askerlik şubesine gittim. Oradan beni Malatya askerlik şubesine, daha sonra da Malatya'nın bir ilçesinde bulunan askerlik şubesine yönlendirdiler. Oraya gittiğim zaman ise komutan bana, 'Salih sen ölüsün, Şırnak'ta çığ altında kalmışsın' dedi. Sonrasında ise Genelkurmay'a yaşadığıma dair dilekçe verdim ve 2004 yılında askerlik görevimi yerine getirdim" ifadelerini kullandı.
HİÇ EVLENMEDEN VELAYET DAVASINA GİRDİ
Salih Yıldırım, bir boşanma davası sonrası çocukların velayetinin kendisine kaldığı belirterek, "Bu isim yüzünden çok çektim. 2012 yılında bir avukat aradı. Bekardım, hiç evlenmemiştim daha. Adıma açılmış boşanma davası çıktı. Avukat, 'Çocukların velayeti size kaldı' dedi. Dedim ki, 'Ben evlenmedim ki çocukların velayeti bana kalsın'. Gittim, adliyeye ifade verdim. İsim benzerliğinden dolayı olduğunu belirttim, yanlışlık düzeltildi" diye konuştu.