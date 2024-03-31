Ailesine ateş açtı: 4 aylık bebeğini öldürdü, eşini yaraladı

Van'ın Çaldıran ilçesinde, bir uzman çavuş silahla 4 aylık bebeğini öldürdü, eşini de yaraladı.

AA'nın haberine göre, ilçe merkezinde ikamet eden bir uzman çavuş, silahla eşine ve bebeğine ateş ettikten sonra kendisini vurdu. Evden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Uzman çavuşun başından, eşinin ise omzundan yaralandığı tespit edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA