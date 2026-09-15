'Ailem Güven'de Soruşturması: Ankara'da 5 Kişi Tutuklandı

'Ailem Güvende' operasyonları kapsamında Ankara'da gözaltına alınan 21 kişiden 5'i tutuklandı. Kaos GL yöneticileri ve gazeteci Tuğba Tekerek'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin sorgusununsa henüz başlamadığı bildirildi.

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'Ailem Güven'de Soruşturması: Ankara'da 5 Kişi Tutuklandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 13 Eylül'de duyurduğu 'Ailem Güvende' operasyonlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli operasyonlarda 15 ili kapsayacak şekilde 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı.

Ankara'daki operasyonda Kaos GL'nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile gazeteci Tuğba Tekerek'in de aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alınmıştı. Savcılık, 20 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİNİN İFADELERİ BAŞLAMADI

Ankara'da gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Kaos GL'nin 14 yönetim ve denetim kurulu üyesi ile gazeteci Tuğba Tekerek'in hakimlik sorgularının henüz başlamadığı bildirildi.

İzmir'deki operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 16'sı tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

15 İlde 'Ailem Güvende' Operasyonu! 9 Dernek ve 13 İşletmeye İşlem: 162 Şüpheli Var15 İlde 'Ailem Güvende' Operasyonu! 9 Dernek ve 13 İşletmeye İşlem: 162 Şüpheli VarGüncel

Kaynak: ANKA-Haber Merkezi

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Akın Gürlek Ankara
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