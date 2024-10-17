Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duyurdu: 2390 Personel Alınacak

Adayların başvuruları, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Başvuruda bulunacak adayların, başvurulan pozisyon için belirtilen özel niteliklere ve 657 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine uygun olması gerekiyor.

GENEL ŞARTLAR

Adayların başvuru yapabilmesi için:

657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşıması,

İlgili sözleşmeli pozisyonun gerektirdiği bölümden mezun olması,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olması,

Daha önce 4/B kapsamında çalışmamış veya sözleşme feshedilmesinin ardından bir yıl geçmemiş olması gerekiyor.

BAŞVURU BELGELERİ

Adaylardan, başvuru esnasında e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek vesikalık fotoğraf ve mezuniyet belgeleri istenecek. Ayrıca, mezuniyet bilgisi otomatik olarak sistemde görünmeyen adayların, diplomalarını manuel olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi