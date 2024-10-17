Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duyurdu: 2390 Personel Alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında toplam 2.390 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular, 15 Ekim 2024 tarihinde başlayacak olup, 30 Ekim 2024 saat 23:59’a kadar sürecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duyurdu: 2390 Personel Alınacak - Resim: 1

Adayların başvuruları, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Başvuruda bulunacak adayların, başvurulan pozisyon için belirtilen özel niteliklere ve 657 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine uygun olması gerekiyor.

GENEL ŞARTLAR
Adayların başvuru yapabilmesi için:

657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşıması,
İlgili sözleşmeli pozisyonun gerektirdiği bölümden mezun olması,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olması,
Daha önce 4/B kapsamında çalışmamış veya sözleşme feshedilmesinin ardından bir yıl geçmemiş olması gerekiyor.

BAŞVURU BELGELERİ

Adaylardan, başvuru esnasında e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek vesikalık fotoğraf ve mezuniyet belgeleri istenecek. Ayrıca, mezuniyet bilgisi otomatik olarak sistemde görünmeyen adayların, diplomalarını manuel olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

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